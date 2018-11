"Barcelona" par spīti neizšķirtam pret "Inter" sasniedz izslēgšanas turnīru

Arī šajā mačā nepiedalījās spāņu kluba lielākā zvaigzne Lionels Mesi, kurš kopā ar Barselonas komandu bija devies uz Milānu, tomēr argentīnietis joprojām atkopjas no pagājušajā mēnesī gūtā rokas lūzuma, tāpēc viņš šim duelim nebija pieteikts.

Tikmēr otrā B grupas mačā Anglijas komanda Totenhemas "Hotspur" savā laukumā ar 2:1 (0:1) pārspēja Eindhovenas PSV no Nīderlandes.

Savukārt C grupā Itālijas vienība "Napoli" savā laukumā nospēlēja 1:1 (0:1) ar Francijas flagmani Parīzes "Saint-Germain" (PSG).

Pirms tam otrdien viens no lielākajiem Anglijas futbola klubiem "Liverpool" C grupas mačā viesos ar 0:2 (0:2) negaidīti piekāpās Belgradas "Crvena zvezda" no Serbijas.