Maikls Daglass saņem zvaigzni Holivudas Slavas alejā

Uz ceremoniju ieradās arī viņa 101 gadu vecais tēvs Kērks Daglass, kurš kļuvis par Holivudas leģendu, un aktrise Džeina Fonda, kas kopā ar Maiklu Daglasu bija filmējusies 1979. gadā uzņemtajā kinodrāmā "The China Syndrome" ("Ķīnas sindroms") par avāriju atomelektrostacijā.

"Šis ir liels gods, un es nekļūstu jaunāks, es gribu to baudīt kopā ar [manu ģimeni]," sacīja 74 gadus vecais aktieris, kad tika atklāta viņam veltītā zvaigzne.

"Es teikšu vienkārši un no visas sirds: Es tā lepojos, ka esmu tavs dēls,"

Fonda, runājot šajā ceremonijā, pauda izbrīnu par to, ka Daglasam bija tik ilgi jāgaida uz šo zvaigzni. Fonda atgādināja, ka gan viņa, gan Daglass ir slavenu Holivudas aktieru atvases.

Daglass 1975. gadā 29 gadu vecumā ieguva pirmo "Oskaru" kā filmas "One Flew Over the Cuckoo's Nest" ("Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu") producents. Otro "Oskaru" viņš saņēma 1987. gadā kā labākais aktieris par lomu filmā "Wall Street" ("Volstrīta").