“Latvijas Goda aplis” Lāčplēša dienu atzīmēs Cēsu novadā

Pulksten 18 Pils parkā norisināsies multimediāls priekšnesums "Latvija esam mēs paši!", kura ievadā uzrunu teiks Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un festivāla "Latvijas Goda aplis" kuratore Diāna Čivle. Ierasti notiks arī Goda saimnieka godināšana. Šā pasākuma Goda saimnieks būs viens no patriotiskākajiem Cēsu iedzīvotājiem Renārs Sproģis, kurš ir uzņēmējs, Cēsu novada domes deputāts un dažādu patriotisku notikumu iniciators. Viņš ir arī idejas autors ikgadējai Cēsu kauju rekonstrukcijas norisei Cēsīs 22. jūnijā un viens no organizētājiem Lāčplēša dienas atzīmēšanas pasākumiem.

Pēc svinīgajām uzrunām notiks kopīga sveču gaismā mirdzošas Latvijas kontūras veidošana, kā arī būs skatāmas īpašas gaismas projekcijas uz Viduslaiku pils mūriem. Par siltu tēju pasākumā parūpēsies Zemessardzes 27. kājnieku bataljons. Laikā no pulksten 17 līdz 20 Latvijas karoga krāsās tiks izgaismots Cēsu Jaunās pils tornis un Uzvaras piemineklis.

Festivāls “Latvijas Goda aplis” ir viens no Latvijas valsts simtgades projektiem, kas kopš pērnā gada novembra godina dažādus Latvijas novadus un to ievērojamās personības, katru nedēļu ciemojoties kādā no daudzajām skaistajām un stāstiem bagātajām valsts vietām. “Latvijas Goda apļa” pieturvietās tiek ieskicētas gaismu festivāla "Staro Rīga" un vēl citas vizualizācijas, radot emocionāli pacilājošāku noskaņu. Festivālu “Latvijas Goda aplis” rīko biedrība “Staro 100” sadarbībā ar novadu pašvaldībām, kultūras centriem un namiem, nevalstiskām organizācijām, novadu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, Latvijas Republikas Kultūras ministriju un Latvijas valsts simtgades biroju.