Kāda bija Ostapenko un Sevastovas sezona?

Anastasija Sevastova

Ļoti veiksmīgi Sevastova spēlēja sezonas noslēdzošajā "Grand Slam" turnīrā "US Open", kurā sensacionāli aizkļuva līdz pusfinālam. Turklāt izloze Latvijas tenisisti nebija lutinājusi. Ceļā līdz ASV atklātā čempionāta pusfinālam viņa pārspēja divas Top 10 spēlētājas - Jeļinu Svitoļinu no Ukrainas un iepriekšējā gada sacensību uzvarētāju Sloeinu Stīvensu no ASV. Savukārt pusfinālā liepājniece zaudēja titulētajai amerikānietei Serēnai Viljamsai.