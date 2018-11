Bērnība, kāda vēl nekad nav piedzīvota

Viņi lieto tehnoloģijas, lai gan vēl nav sasnieguši divu gadu vecumu. Digitālie mazuļi ir fenomens, ar ko līdz šim neviens vēl nav saskāries. Vecākiem nav padoma, kā rīkoties, jo pieredzi viņi nevar aizgūt no iepriekšējām paaudzēm, bet zinātniski ieteikumi vēl nav izstrādāti. Viens ir skaidrs: tie, kas no agras mazotnes sāk izmantot tehnoloģijas, būtisi atšķirsies no mums. Par to kā digitālizācijas laikmets maina cilvēci, stāsta Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore Zanda Rubene.