Diskusija: Brieža izredzes boksa supersērijā un Usika nākotne

"Paskatoties cīņu, ir skaidrs, ka Gevors to nezaudēja - Vlodarčikam uzvara tika uzdāvināta. Gevors stāv distancē, viņa augums ir 1,89 metri, bet Mairim - 1,86 metri. Viņam ir ļoti garš "džebs" (jab - no angļu val.) jeb taisns sitiens. Viņš kustās ar korpusu, un kājas ir ātras. Šiholajs teica, ka Mairim kāju darbības ātrums esot uzlabots. Gevors strādā ar 6 sitienu kombinācijām, izturība ir laba - viņš var noboksēt 12 raundus. Visi saka, ka viņš nesit stipri, bet to pašu teica arī par Usiku. Mairim prasīju pēc cīņas - vai tā tiešām bija, ka Usikam nav stiprs sitiens? Viņš atbildēja - nē, Usiks sit tā kā ar pātagu. It kā liekas, ka sitiens nav baigi stiprais, bet tas ir ļoti nepatīkams."

Sandis Kleins