Viņa paskaidroja, ka plkst. 16.37 VUGD saņēma izsaukumu uz Ģertrūdes ielu, kur daudzstāvu dzīvojamā mājā bija izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka no ēkas ceturtā stāva ir redzamas liesmas.

Ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotās ēkas, ar glābšanas masku palīdzību, izglāba sešus cilvēkus, no kuriem trīs bija cietuši un tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Līdztekus no ēkas tika izglābti trīs suņi un papagailis, kas nodoti veterinārās klīnikas darbiniekiem.