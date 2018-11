Rīgas dome pieņem budžeta grozījumus, plānotos izdevumus palielinot līdz miljardam eiro

Tāpat viņš interesējās, kādēļ ietaupījums no valsts obligāto sociālo iemaksu izmaksas šajā un arī citos departamentos tiek novirzīts prēmiju piešķiršanai. Finansiste skaidroja, ka tas rodas no līdzekļiem, kas ietaupīti par darbinieku prombūtni un darba nespējas lapām, kā arī esot strādājoši pensionāri, par kuriem šīs iemaksas esot mazākas. "Balstoties uz normatīvajiem aktiem, prēmijas var piešķirt tikai no ietaupītajiem līdzekļiem un katras iestādes vadītājs ir tiesīgs lemt par to piešķiršanu," piebilda direktore.