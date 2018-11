Karatists Kalniņš sasniedz pasaules čempionāta bronzas finālu

Ceturtdaļfinālā Kalniņam stājās pretī japānis Naoto Sago, kuram latvietis piekāpās ar rezultātu 4:6. Sago pēc tam sasniedza finālu, līdz ar to Kalniņš tika pie iespējas piedalīties gandarījuma turnīrā.

To viņš sāka no trešās kārtas, kurā ar 2:0 pārspēja šī gada Āzijas spēļu čempionu Rifki Ardiansjahu Arrosjīdu no Indonēzijas, tādējādi iegūstot tiesības cīnīties par trešo vietu.