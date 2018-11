"TTT Rīga" piekāpjas Putniņas pārstāvētajai "Perfumerias Avenida"

Putniņa šajā mačā bija tikai pirmajā puslaikā, laukumā pavadot sešas minūtes un 38 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no sešiem divpunktu metieniem, bet aizmeta garām divus tālmetienus. Tāpat viņai bija viena atlēkusī bumba un divi efektivitātes koeficienta punkti.

Neveiksmes metienos "TTT Rīga" basketbolistes vajāja arī ceturtās ceturtdaļas sākumā, kā dēļ pretinieču pārsvars sasniedza jau 18 punktus (62:44). Ceturtdaļas turpinājumā Latvijas komanda veica astoņu punkti izrāvienu, bet ar to nebija gana un tika ciests zaudējums ar rezultātu 56:68.

Vēl šodien B apakšgrupā Krievijas grands Kurskas "Dinamo" viesos ar rezultātu 73:67 (19:20, 20:14, 12:19, 22:13) pārspēja Grieķijas klubu Pirejas "Olympiacos", Turcijas vienība Stambulas "Fenerbahce" savu skatītāju priekšā ar 69:67 (20:18, 14:21, 17:9, 18:19) apspēlēja Ungārijas komandu Šopronas "Uniqa" un "Flammes Carolo" Francijā ar 90:79 (23:15, 21:24, 28:20, 18:20) uzveica "Hatay" basketbolistes no Turcijas.

Salamankas klubs 1988.gadā pilsētas universitātes paspārnē un no 1992.gada spēlē Spānijas augstākajā līgā. Salamankas vienībai ir 17 sezonu pieredze Eirokausos, tai skaitā 11 gadi FIBA Eirolīgā. Salamanka 2009.gadā rīkoja finālčetrinieka turnīru, iegūstot sudrabu, savukārt 2011.gadā pārtrauca Maskavas apgabala "Sparta&K" četru gadu dominanci un kļuva par Eirolīgas čempioni.

No Latvijas basketbolistēm Salamankas komandas rindās spēlējušas Liene Jansone (2006-2007), Gunta Baško (2008-2009) un Kristīne Vītola (2015-2016), savukārt šosezon "pūču" krāsas aizstāv Putniņa.

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.