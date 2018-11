Bertānam sezonas rezultatīvākā spēle NBA čempionātā

Trešdienas mačā Bertāns laukumā iesaistījās no rezervistu soliņa, bet kopumā nospēlēja 26 minūtes, kuru laikā viņš grozā raidīja divus no trim divpunktu metieniem un četrus no septiņiem trīspunktniekiem, kā arī mērķī bija visi trīs "sodiņi".