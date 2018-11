Dziedošais policists Nikolajs Puzikovs nāk klajā ar Kiprā sarakstītu mīlas dziesmu

“Ideja dziesmai radās jau gada sākumā, saņemot demo versiju no Rassell,” stāsta Nikolajs, “biju pozitīvi pārsteigts par Rassell melodiskās līnijas izvēli, kuras pamatā bija POP, R&B un vieglas deju mūzikas kombinācija. Vēl aizvien domāju, ka Rassell ir viens no talantīgākajiem producentiem Latvijā. Joprojām strādāju policijā, un dziesmas vārdus sarakstīju atvaļinājuma laikā Kiprā. Ceļojums man deva iedvesmu un labas atmiņas, līdz ar to uzrakstīt tekstu man bija mazliet vieglāk nekā atrodoties Latvijā. Tas nav viegls darbs atrast pareizos vārdus. Pirms dziesmu nododu saviem klausītājiem un atbalstītājiem, vēlējos saņemt ekspertu viedokļus un vairākums atzina, ka šādas stila dziesmas manā repertuārā nav, un ir laiks pamēģināt kaut ko jaunu.”