Niks Keivs sarunā ar Marianu Feitfulu

Atgādinām, ka 1946. gadā Londonā dzimusī Mariana jau 17 gadu vecumā gluži nejauši kļūst par 60. gadu popzvaizgni. Kādēļ nejauši? Neparastā un burvīgā meitene vienkārši kādā ballītē bija sapazinusies ar tā laika lielākajām britu rokmūzikas uzlecošajām zvaigznēm (tikpat jaunām un neparastām) - The Rolling Stones. Grupas puiši Miks Džegers un Kīts Ričardss īpaši Marianai sakomponēja un producēja skaņdarbu, kas vēlāk kļuva par jaunās dziedātājas mūža svarīgāko melodiju - "As Tears Go By".