Markus Riva un Aminata savstarpēji ir pazīstami jau daudzus gadus, kopā cīnījušies arī Eirovīzijas nacionālajās atlasēs. 2015. gadā abi tikās konkursa "Supernova" finālā, kur Markus ar dziesmu “Take Me Down” piekāpās Aminatas hitam “Love Injected”.

“Man jau sen bija doma par duetu ar Aminatu, jo patīk viņas muzikālais koncepts un attieksme pret to, ko viņa dara. Veidojot savu jaunāko albumu sarakstīju dziesmu “Last Dance”, kura jau sākotnēji bija paredzēta kā duets ar Aminatu, bet laika trūkuma dēļ līdz albuma izdošanai mums neizdevās to ierakstīt kopā. Bet šobrīd dziesma ir ieguvusi savu īsto skanējumu, pateicoties Aminatas līdzdalībai un par to man ir liels gandarījums,” par sadarbību stāsta Markus.