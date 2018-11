Iznāk apjomīgi Georga Andrejeva memuāri “Man dāvātais laiks”

“Beidzot! Jāatzīstas, ka personālā balsojuma protokola lasīšanas laikā es biju tā koncentrējies, gaidot savu uzvārdu un manis izdarītā balsojuma apstiprinājumu, ka neieklausījos no ārpuses nākošajā troksnī līdz brīdim, kad tauta bija pārliecinājusies par Deklarācijas pieņemšanai nepieciešamā deputātu skaita – simttrīsdesmit otrā par – sasniegšanu un caur plaši atvērtajiem sēžu zāles logiem izdzirdēju ārkārtīgi skaļu troksni. Tas mani it kā atgrieza kopējā īstenībā, un prātā iešāvās doma – vai ārā nav sākušās varas izraisītas represijas?! Taču tās bija vispārējas gaviles par kritiskās robežas pārvarēšanu,” memuāros raksta Georgs Andrejevs.

Seko ārlietu ministra amats, cīņa par Krievijas armijas izvešanu no Latvijas. Bēdīgi slavenā čekas piecīšu sāga. Atteikšanās no ministra amata un godavīra cienīgā atzīšanās... Tie, kas atceras šo laiku, atceras arī G. Andrejeva atklāto vēstuli par to, ka savulaik čekai devis parakstu par ārzemju komandējumu atskaitēm. Vienlaikus G. Andrejevs atteicās no ārlietu ministra amata.