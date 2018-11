Latvijā viesosies bērnu grāmatu rakstniece un ilustratore no Islandes Ausloiga Jonsdotira

Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas pasākumi norisināsies no 12. novembra līdz 18. novembrim, un šo dienu laikā Jonsdotira viesosies Rīgas sākumskolā "Domdaris", Siguldas novada bibliotēkā, Jūrmalas Alternatīvajā skolā un Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā.

Jonsdotira ir viena no autorēm, kas veidojusi bilžu grāmatu sēriju par "Mazo briesmonīti" un "Lielo briesmonīti" kopā ar rakstniekiem Kallei Gietleru no Zviedrijas un Rākeli Helmsdālu no Fēru salām.