Ivars Seleckis un “Turpinājums” starp Eiropas pretendentiem uz “Oskaru”

Šogad, Oskara balvas 91. gadā, kategorijai Labākā ārzemju filma pieteiktas 25 filmas no Eiropas valstīm, un pirmoreiz to demonstrēšana ieplānota divās kinozālēs, lai visiem interesentiem padarītu pieejamākas Eiropas filmu skates un izceltu tās starp visiem 87 pieteikumiem no visas pasaules valstīm. Šiem nolūkiem organizācija European Film Promotion jau vienpadsmito gadu rīko īpašus Eiropas filmu seansus, un jau ceturto gadu arī Latvijas filma iekļauta šajā koncentrētajā programmā, kas šogad notiek no 7. līdz 20. novembrim.