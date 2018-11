“Izvēlīgā pārošanās”: dzīves ilgums nav atkarīgs tikai no ģenētikas

Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Genetics” , minēts, ka iepriekšējos pētījumos par šo tēmu zinātnieki nav ņēmuši vērā kādu cilvēku attiecību faktoru, proti, to, ka cilvēki tiecas izvēlēties tādus partnerus, kuriem ir līdzīgas īpašības kā viņiem pašiem. Jaunais pētījums nozīmē to, ka iepriekš zinātnieki ir pārvērtējuši ģenētikas nozīmi mūža cikla garumā.

Pārmantojamība ir mērs par to, kā konkrētās īpašības - piemēram, dzīves ilguma - mainīgums, ir saistīts ar dažādību cilvēka gēnos, neņemot vērā dažādus citus faktorus, piemēram, veselīgu uzturu vai fiziskas aktivitātes. Iepriekšējos pētījumos minēts, ka dzīves ilguma pārmantojamības iespēja ir aptuveni 30% augsta.

Savukārt jaunajā pētījumā zinātnieki izanalizēja informāciju no vairāk nekā 400 miljonu cilvēku dzimtas kokiem, kas pieejami vietnē “Ancestry”. Ņemot vērā, ka zinātniekiem bija jāzina katra indivīda dzīves cikla ilgums, viņi fokusējās uz tiem, kuri bija dzimuši 19. gadsimtā vai 20. gadsimta sākumā.

Jaunā analīze atklāja, ka, salīdzinot brāļu un māsu, kā arī brālēnu un māsīcu dzīves ciklu garumus, pārmantojamības procents ir starp 20 un 30 procentiem liels, tātad līdzīgs kā iepriekšējos pētījumos. Tomēr interesanti ir tas, ka dzīves ilguma rādītāji ir līdzīgi arī starp laulātajiem. Tas, iespējams, ir tāpēc, ka laulātie dzīvo vienā vidē un dala vairākus neģenētiskus faktorus, kas var ietekmēt to dzīves ilgumu.

Tātad, ja reiz viņi nav asinsradinieki un nedzīvo vienā vidē, kāpēc to dzīves cikla ilgums ir tik ļoti līdzīgs?

“Skaidrs, ka šis pētījums nevēsta to, ka cilvēki savus partnerus izvēlas, ņemot vērā to dzīves ilgumu, jo tas nav iespējams. Parasti cilvēki apprecas, pirms viens no viņiem nomirst,” jokoja Rubijs.