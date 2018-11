Spānijas policija izjaukusi uzbrukumu premjerministram

Jau vēstīts, ka valdība vēlas aizvākt Franko mirstīgās atliekas no Kritušo ielejas ("Valle de los Caidos") mauzoleja uz ziemeļiem no Madrides. Ielejā apglabāti tūkstošiem pilsoņkara abu pušu cīnītāju, kas pārbedīti no visā Spānijā izkaisītajiem kapiem.