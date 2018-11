TV personība Agnese Šīrante atklāj detaļas par to, kā salauzusi muguru

“Patiesība ir vienkārša - reizēm mēs vispār nesaprotam, ko darām. Dzīvei lietošanas instrukcija līdzi nenāk, nav iespējams atgriezt atpakaļ laiku un izdzēst pagātnes kļūdas. Tomēr, noveļot no pleciem rūgtuma un aizvainojuma nastu, cilvēks iegūst mieru. Un arī tā ir viena no dzīves lielākajām laimēm - miers būt pašam. “ / K.Račko / ... tik daudz domu... grāmatās.. un pēc tam plosās galvā..Velku paralēles un preparēju sajūtu pasauli, kura ir tik smalku pavedienu pilna.. 📸 @matiss_markovskis

