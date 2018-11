Tukuma mērs Lukmans: Izmaiņas domes vadībā nodrošinās politisko stabilitāti

Domes vadītājs pauda, ka Aivara Volfa ("Tukuma pilsētai un novadam") atbrīvošana no priekšsēdētāja vietnieka amata bijis politisks lēmums, taču tas neietekmēšot pašvaldības institūciju darbu un sniegto pakalpojumu kvalitāti un apjomu.

Turklāt viņš uzskata, ka situācija, kad domes vadībā ir pārstāvēti četri politiskie spēki, "ir iespēja novada attīstībai, visu domē ievēlēto partiju sadarbībai un politiskajai sadarbībai nākamajos divarpus gados". Pašlaik domes vadībā Lukmans pārstāv partiju "Tukuma pilsētai un novadam", viņa vietnieks Arvīds Driķis ievēlēts no Zaļo un zemnieku savienības, bet jaunievēlētais domes priekšsēdētājs Agris Zvaigzneskalns - no Latvijas Zaļās partijas. Savukārt pašvaldības izpilddirektore Dace Lebeda līdz apstiprināšanai amatā bija partijas "Vienotība" biedre.

Jau vēstīts, ka 5.novembra vakarā no amata tika atbrīvots Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietnieks Volfs.

Volfs, komentējot opozīcijas deputātu pieprasījumu, deputātiem stāstīja par paveikto uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā un jauno darbavietu radīšanā. Tāpat viņš pauda pārliecību, ka deputātu pieprasījums atbrīvot viņu no amata ir cilvēktiesības ierobežojošs. Deputāts atgādināja arī, ka pašvaldības vēlēšanās viņš ieguvis nemainīgi augstu novērtējumu no vēlētājiem, un politiskā spēka sarakstā bijis viens no trim atzītākajiem deputāta kandidātiem.