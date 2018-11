"Sonntags Legion" piedāvā pirmo singlu no jaunā albuma

Rokkamerorķestris "Sonntags Legion" piedāvā klausītājiem pirmo skaņdarbu "Morgen, Übermorgen, Niemals" no gaidāmā jaunā albuma "Gute Nacht In The Middle Of The Sea", kurā dzirdamas kāpinošas melodijas, ko veido dominējošas ģitāru tekstūras, skaudras stīgu partijas un liegi vokālie elementi un visu dzen uz priekšu nedaudz sarežģīta un diezgan spēcīga ritma sekcija.