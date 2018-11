LDz turpinās stiprināt sadarbību ar Baltkrieviju gan esošo, gan jaunu projektu ietvaros

LDz aģentūru LETA informēja, ka, vērtējot līdzšinējo sadarbību ar Baltkrieviju dzelzceļa nozarē, Bērziņš atzina, ka tā ir tik laba kā nekad, tomēr vienlaikus ir iespējas to attīstīt vēl plašāk. Kā vienu no būtiskākajiem pagriezieniem savstarpējās sadarbības stiprināšanā uzņēmuma vadītājs minēja LDz pastāvīgās pārstāvniecības atvēršanu Minskā 2017.gada sākumā. To atzinīgi vērtēja arī Markovičs.