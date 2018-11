Video: Latviešu lidotāja Īvāna gaisa akrobātika sajūsmina pasauli

Lidošana vēja tunelī ir salīdzinoši jauns sporta veids, bet Latvija jau var lepoties ar pasaules izcilāko vēja tuneļu lidotāju. ĀTRUMA CILTS vadītāji Paulu Timrots un Ilmārs Līkums uz sarunu aicinājuši lidotāju Tomu Īvānu, kurš nupat atgriezies no prestižā pasaules čempionāta "FAI World Cup of Indoor Skydiving", kur izcīnījis 1. vietu "Open freestyle" klasē. Sarunā ar Paulu un Ilmāru Toms skaidro, kādēļ skatītājiem tik ļoti patīk latviešu lidošanas stils un ar ko tas atšķiras no pārējo dalībnieku snieguma.

Bet Artūrs Virbulis sagatavojis stāstu par dažādiem auto aizliegumiem, kas Eiropā stājas spēkā arvien plašākā mērogā. Viens no tiem ir atteikšanās no dīzeļmotoriem. Daudzi ar šo lēmumu jau ir samierinājušie, taču daļu Vācijas iedzīvotājus satrauc jauns lēmums no nākamā gada liegt iebraukšanu Frankfurtē arī veciem ar benzīnu darbināmiem spēkratiem. Pauls, Ilmārs un Artūrs diskutē, vai šāds aizliegums nozīmē veselas auto paaudzes beigas vai arī tā ir iespēja citu valstu iedzīvotājiem iegādāties vecākus auto no Vācijas par krietni izdevīgāku cenu.