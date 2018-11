Ne viss ir tā, kā izskatās: britu policija aicina sekot līdzi kaimiņu mājās notiekošajam

Paverdzināšana mājsaimniecības darbos ir viens no modernās verdzības paveidiem. Šādā veidā ekspluatētie cilvēki veic visdažādākos mājsaimniecības darbus - gatavo, uzkopj, mazgā veļu, uzrauga bērnus un vecāka gadagājuma cilvēkus, kā arī kārto dažādas darīšanas savu darba devēju uzdevumā. Par verdzību to var uzskatīt tad, ja "darba devējs" aizliedz nodarbinātajam cilvēkam iziet no mājas, nemaksā algu vai arī atmet neadekvāti zemu samaksu, pielieto draudus un vardarbību, atņem dokumentus, ierobežo kontaktus ar ģimeni un ar varu piespiež strādāt.