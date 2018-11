6. novembrī ASV norisinājās vidustermiņa vēlēšanas, kurās tika pārvēlēti 435 Pārstāvju palātas locekļi un 35 no 100 Senātā esošajiem senatoriem. Kā jau paredzēja daudzi analītiķi, vēlēšanu rezultātā demokrāti pārņēma kontroli pār Pārstāvju palātu, taču nespēja izkustināt republikāņus no to stabilajām pozīcijām senātā. Vēl sliktāk – tika zaudētas jau līdzšinējās vietas. Minētās vēlēšanas tradicionāli tiek uzskatītas par prezidenta pārbaudījumu sabiedrības priekšā, kurai tiek sniegtas tiesības paust viedokli par prezidenta līdzšinējo darbu.