Briedis favorīta statusā aizvadīs supersērijas ceturtdaļfināla cīņu

CONFIRMED - The 8⃣ Cruiserweight contenders AND match-ups for Season II:@BriedisMairis 🇱🇻 (1) vs Noel Mikaelian 🇩🇪@DorticosKO 🇨🇺 (2) vs @m_masternak 🇵🇱@KrzysiekGlowka 🇵🇱 (3) vs Maksim Vlasov 🇷🇺

Ruslan Fayfer 🇷🇺 (4) vs @AndrewTabiti89 🇺🇸#WBSS 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/cvdK4qKyLV