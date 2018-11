Bērni ugunī, sekss ar dieviem, antioksidanti un “neatstāj kapu bez uzraudzības”. Kā pagarināt dzīvi līdz bezgalībai?

“Tas retais, kas vieno visus cilvēkus ir zināšanas, ka mēs mirsim. Alternatīva ir vienkārša un vienlaikus pilnībā nesasniedzama: kāpēc mēs nevarētu dzīvot mūžīgi – gan miesā, gan garā?” Tā grāmatas ievadā raksta Dāgs Eistens Ennšē - viens no visvairāk tulkotajiem norvēģu akadēmiskajiem pētniekiem pasaulē. Pazīstams ar pētījumiem par augšāmcelšanās tēmu grieķu un kristiešu reliģiskajos uzskatos un fizisko nemirstību. Ennšē publicējis arī rakstus par reliģiju un cilvēktiesībām, reliģiju un popkultūru, reliģiju un seksu, kā arī telpas izpratni kultūras kontekstā. Grāmatu no norvēģu valodas tulkojusi Jolanta Pētersone.

Vai ir iespējams apturēt ķermeni no novecošanas? Kas notiks tad, ja laiks zaudēs varu pār mums? Un kas patiesībā atšķir Jēzus augšāmcelšanos no zombijiem?

Autors mums meistarīgi izrāda seno civilizāciju mītus, kas arī šodien ietekmē mūsu domāšanu un ikdienu. Viņš runā par nemirstīgo dvēseli grieķu reliģijā un nemirstīgo ķermeni kristietībā līdz pat vampīriem un zombijiem mūsdienās, iezīmē robežas starp reliģiju, literatūru, zinātni un populāro kultūru, kas atklājas dialogā ar mūsu ikdienišķajiem centieniem dzīvot un būt mūžīgi jauniem – sportošanu, veselīgu uzturu un plastisko ķirurģiju. Turpinājumā daži citāti no grāmatas.

Tomēr nepietiek mājas saldētajā iegulties līdzās zivju pirkstiņiem un saldētiem dārzeņiem. Parasti saldētavā ir labi ja - 20 grādu, kas ne tuvu nav pietiekami, lai ilgāku laiku saglabātu cilvēka ķermeni. [...] Krionika paredz, ka cilvēks pēc nāves tiek pakļauts pamatīgam procesam. Tiklīdz ir apstiprināts klīniskās nāves fakts, tiek nolaistas asinis. To vietā asinsvadi un plaušas tiek piepildīti ar glicerīnu, lai izvairītos no apsaldējumiem. Pēc tam līķis tiek ietīts alumīnija follijā un ievietots tvertnē ar sauso ledu, kas uztur -79 grādu temperaturu. Visbeidzot līķis tiek pārvietots uz lielu kapsulu, kur to uzglabā šķidrā slāpeklī -196 grādu temperatūrā. [...]