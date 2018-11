Čempions Usiks boksa ringā tiekas ar lecīgo britu Beljū

"Usiks cīņā pret Beljū ir favorīts, ne tikai sasniegumu dēļ, bet arī pateicoties tam, kā viņš boksē. Cik labi viņš pārredz laukumu, roku ātrums, kāju darbība, spēja pielāgoties... To, ko parādīja Mairis Briedis un viņa komanda pret Usiku, to principā neviens nebija gaidījis. Valdīja uzskats, ka Usiks ir absolūts favorīts, neviens viņam neko nevar izdarīt. Mūsējais un mūsu komanda to izdarīja - vai Beljū to varēs izdarīt? Grūti pateikt. Viņam ir 2 zaudējumi, abi pret čempioniem. Tagad viņam pretī būs absolūtais čempions, pret tādu viņš nekad nav cīnījies. Labi, Beljū aizvadīja divas cīņas pret bijušo pasaules čempionu - leģendu Deividu Heju. Viņš abas cīņas uzvarēja, taču pretī vairs nebija tas Hejs kas agrāk," sarunā ar TVNET sacīja cīņas sportu eksperts, komentētājs televīzijā Jānis Eisaks.