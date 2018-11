“Ierunāt filmu vienmēr ir aizraujoši. Kad ierunā lomu, tu esi savā ziņā daudz brīvāks nekā uz skatuves. Tevi neredz. No otras puses, atbildība ir daudz lielāka, jo visu, ko būtu varējis izdarīt ar savu ķermeni un ko skatītājs būtu varējis nolasīt, redzot tevi, viņš var tikai sadzirdēt,”

Kopumā filmas veidošanā piedalījušies ap piecdesmit cilvēku, kas ik dienu četru gadu garumā strādājuši pie scenārija veidošanas, tēlu radīšanas, krāsošanas, iekustināšanas un ieskaņošanas. Pirmais aktieru balsu ieraksts norisinājies jau pašā filmas veidošanas sākumā, kad aktieri ierunāja tā sauktos “melnos tekstus”, lai animatori varētu uzzīmēt tēlus un to kustības, sejas izteiksmes un mīmikas, lai zinātu, cik garš būs katra tēla runātais teksts. Pēc tam, kad visi tēli tika uzzīmēti, aktieri ieskaņoja īsto tekstu no jauna, jau raugoties uz zīmētajiem kadriem, lai tēlu teiktais precīzi saskanētu ar animācijā redzamo. Tiesa, dažkārt pirmais balss ieraksts izdevies tik labi, ka to nav bijis nepieciešams pārrakstīt – tā “Saule brauca debesīs” gadījumā sanācis ar lielisko ļaundari, meža bandītu Vilku, kas uz ekrāna neganti ņurd Viļa Daudziņa balsī.