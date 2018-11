Kad tieši notiks M8 prezentācija, BMW nevar pateikt, taču to, ka M8 būs pieejams gan kā kupeja, gan kabriolets un četru durvju Gran Coupe automobilis, atklāj pilnīgi oficiāli.

Tā kā modeļa izstrāde vēl rit pilnā sparā, potenciāli interesantos tehniskos rādītājus bavārieši vēl nevar atklāt. Tai pašā laikā degvielas patēriņš un CO 2 izmešu daudzums jau ir izmērīts, ievērojot Vispasaules harmonizēto vieglo auto testu procedūru (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure jeb WLTP), un ir 10,7 - 10,8 l/100 km. CO 2 izmeši tikmēr ir 243 - 246 g/km. Jāšaubās gan, ka kāds no šiem rādītājiem M8 pircējiem būs būtisks, izdarot izvēli.