Labi situēts patvēruma meklētājs no valsts izkrāpj €18 500

Kāds 25 gadus vecs patvēruma meklētājs no Irākas pabalsots pārtikas iegādei, apģērbam un kabatas naudai laika posmā no 2015.gada jūnija līdz 2018.gada jūnijam no Austrijas varasiestādēm saņēmis €18 500, vienlaikus neatklājot, ka viņa materiālais stāvoklis nebūt nav tik slikts, lai uz šādiem pabalstiem pretendētu, ziņo „Kronen Zeitung”.