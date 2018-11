Higinss atzīts par ULEB Eirolīgas vērtīgāko basketbolistu

Amerikānis šajā mačā desmit no saviem 23 punktiem iemeta ceturtajā ceturtdaļā, turklāt kopumā atzīmējās arī ar divām atlēkušajām bumbām, divām rezultatīvām piespēlēm, divām pārtvertām bumbām un septiņiem izprovocētiem notiekumu pārkāpumiem. Šāds sniegums basketbolistam ļāva tikt pie 28 efektivitātes punktiem.

Savukārt 28 efektivitātes punktus ieguva Aleksejs Šveds, kurs pārstāvētā Krievijas komanda Maskavas apgabala "Himki" mājās zaudēja Rolanda Šmita pārstāvētajai Barselonas "Lassa" no Spānijas. Krievs šajā cīņā iemeta 27 punktus un veica sešas rezultatīvas piespēles.

Tikmēr pa 27 efektivitātes punktiem ieguva divu Spānijas klubu pārstāvji - Ante Tomičs no "Lassa" un Gustavo Ajons no Madrides "Real". Tomičs jau pieminētajā cīņā pret "Himki" atzīmējās ar 16 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām, kamēr Ajons panākumā pret Telavivas "Maccabi FOX" no Izraēlas guva 12 punktus un izcīnīja 12 atlēkušās bumbas.