Briedis: Ir sajūta, ka izdarīju tikai 50% darba

"Neesmu redzējis cīņu no malas, tāpēc nevaru to komentēt. Uzskatu, ka cīņas vidu mazliet nogulēju, bet sākumu un beigas uzvarēju. Tiesneši redz no malas, tas ir viņu darbs - tāds nu bija viņu lēmums," piebilda Latvijas bokseris.