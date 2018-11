Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Latvijas hokejā rezerves ir

Pret Slovēniju un Baltkrieviju ļoti labi vārtus sargāja Jānis Auziņš (1991., Prizma), piesakoties vismaz uz Latvijas izlases treniņnometni pirms pasaules čempionāta Bratislavā. Pret Franciju tikpat labs bija Rihards Cimermanis no Jelgavas Zemgales. Kā jau rakstīju, aizsargus redzēju mazāk, no tā, ko redzēju – labs bija pirmo divu spēļu kapteinis Ralfs Freibergs, Slovākijā spēlējošais Artūrs Salija, tepat starp Dinamo un Liepāju kursējošais Roberts Mamčics, arī Hugo Jansons no Almetjevskas kluba Krievijas otrajā līgā (VHL). Uzbrucēju varējums vislabāk redzams protokolā: Egilam Kalnam 4+1, Edgaram Kuldam 2+1, Mārtiņam Dzierkalam 1+1, Edgaram Homjakovam un Bruno Zabim 0+2, Laurim Rancevam, Rihardam Marenim un Rūdolfam Maslovskim 1+0. Izņemot Kuldu un Dzierkalu, Latvijas čempionāta produkti! Kas ļauj vēlreiz secināt, ka Latvijas hokeja virslīga ir gana stiprs turnīrs. Varbūt mazliet vairāk gaidīju no dinamiešiem Roberta Lipsberga un Frenka Razgala, kā arī kurbadieša Jura Upīša, taču Bobam Hārtlijam un izlases veidotājam Viesturam Koziolam vienalga iznāk pietiekami garš izlases kandidātu saraksts nākamajam turnīram, vai Latvijas izlases treniņnometnes sākumam. Un daļēji Koziols apmierināja arī manu vēlmi – pārliecināties, ko pret pasaules čempionāta otrā desmitnieka izlasēm spēj Latvijas čempionāta spēlētāji. Pārbaudes mačos varam uzvarēt ij Slovēniju, ij Franciju un pat Baltkrieviju. Varbūt ir pienācis laiks uz pasaules čempionātiem atkal sūtīt vismaz dažus virslīgas spēlētājus (Kalns, Maslovskis).