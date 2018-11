Rīgas satiksmes parādi tuvojas 300 miljoniem eiro

Šonedēļ Rīgas domes nobalsoja par 22 miljonu eiro papildu dotāciju Rīgas Satiksmei. Līdz ar to uzņēmums šogad pilsētai izmaksā 123 miljonus. Nākamgad dotācija pieaugs vēl vairāk. Papildu algām un degvielai, uzņēmumam būs vairāk jāmaksā arī bankām. Pirms pieciem gadiem Rīgas Satiksme noslēdza līgumus par 175 autobusu un 125 trolejbusu iegādi. Līdz šim nopirkta mazāk nekā puse no pasūtījuma, lauvas tiesa atstāta uz līguma beigām. Vienlaikus Satiksme pērk arī 20 zemās grīdas tramvajus. Lai plānu izpildītu, uzņēmumam jāaizņemas ap simt miljoniem eiro. Līdz ar to nākamgad uzņēmuma saistības, visticamāk, pārsniegs 300 miljonus. Lai arī brauciena pašizmaksa nākamajos gados stabili pieaugs, Rīgas mērs Nils Ušakovs biļešu cenas nepaaugstināšot. Tās subsidēs no Rīgas budžeta.