Austrālijā zemenēs adatas slēpa bijusī audzētavas darbiniece; gribējusi iespītēt

Kvīnslendas policija norāda, ka kopš septembra esot saņēmusi 186 ziņojumus par zemenēm ar tajās paslēptām adatām, taču 15 no tiem izrādījušies nepatiesi. Pagaidām nav skaidrs, cik daudzus no šiem uzbrukumiem sarīkoja Trina.

Pirmās ziņas par adatām pārdošanā izliktajās zemenēs nāca no Kvīnslendas, kur kāds vīrietis pēc zemeņu apēšanas tika nogādāts slimnīcā ar vēdersāpēm.

Izplatoties ziņām par bīstamajām ogām, veikali izņēma zemenes no pārdošanas un lauksaimniekiem nācās atbrīvoties no vairākām tonnām ogu, ko viņi vairs nevarēja pārdot. Reaģējot uz notikušo, Austrālijā maksimālais cietumsods par šāda veida nodarījumu tika paaugstināts no desmit līdz 15 gadiem.