Uzņemta filma par Zilokalnu

Līdz šim brīdim svētvieta ir populāra no tautā zināmās Zilākalna Martas, kura vairs nav šajā saulē. Tomēr viņas dzimtās mājas teritorija vēl joprojām daudziem ir neskaidra un noslēpumiem apvīta. No kurienes nāk šīs enerģijas strāvojums, kuru sajūt ikviens kalna apmeklētājs? Tas nedod mieru daudziem, jo īpaši bieži kalnā sastopamo Anatoliju, kuru dēvē par “kalna gariņu”. Anatolijs vienmēr ir laipns iepazīstināt Zilākalna brīnumu meklētājus ar nostāstiem un līdz šim nezināmo. Otrs filmas varonis ir Alberts, kurš svētvietai pieiet no citas puses un ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību cenšas atklāt senvēstures liecības iepretī vēlmei saglabāt senču svētvietas neskartas un noslēpumainas.