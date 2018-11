Kleinberga pastāstīja, ka ES budžets līdz šim bijis neatsverams stimuls Latvijas ekonomikā. Kopš iestāšanās ES Latvija saņēmusi apmēram 10 miljardus eiro, kas lielā mērā nodrošināja to, ka Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju audzis no 42% līdz 67% no ES vidējā līmeņa. ES fondu finansējumam bijusi milzīga ietekme arī finanšu krīzes pārvarēšanā, veidojot lielu daļu no publiskajām investīcijām.