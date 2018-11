Rīdzinieki un osta iezīmē kopīgo nākotnes vīziju

Svarīgākais no Rīgas brīvostas pārvaldes akūti risināmajiem jautājumiem - Rīgas pilsētas centra atbrīvošana no ogļu kravām. Krievu salas infrastruktūras projekts jau ir noslēdzošajā fāzē, tiek domāts par to, kā tālāk attīstīt ostu mijiedarbībā ar vidi un pilsētu. “Darbs pie Rīgas brīvostas Attīstības programmas 2019.-2028. gadam ir praktiski pabeigts, un jau drīzumā to plānojam virzīt apstiprināšanai. Mēs mērķtiecīgi mainām mūsu darbības filozofiju – Rīgas ostai ir jākļūst atvērtākai pret sabiedrību, tai jākalpo pilsētas un valsts interesēm, vienlaikus pildot gadu simtos uzņemto misiju – balstīt pilsētas un visas valsts tautsaimniecību,” atzīmē Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.