"Rothko In Jazz" skanēs Londonā

23. novembrī plkst. 20 uz "London Kings Place" skatuves uzstāsies Māra Briežkalna kvintets ar projekta "Rothko in Jazz" kompozīcijām. “Rothko in Jazz” apvieno desmit komponistus - Lolitu Ritmanis, Ēriku Ešenvaldu, Rihardu Dubru, Artūru Maskatu, Pēteri Vasku, Jēkabu Jančevski, Vilni Šmīdbergu, Jēkabu Nīmani, Georgu Pelēci un Raimondu Paulu. Projekta komponisti savā mūzikā balstās uz vienu no pazīstamākajiem latviešu māksliniekiem visā pasaulē Marku Rotko. Viņi iedvesmojas no Rotko ekspresionisma periodā radītajiem mākslas darbiem, izpaužot tos ar savas mūzikas palīdzību. "Šī mūzika rod atsaucību cilvēkos, vēlreiz pierādot, ka džezs ir plašas auditorijas mūzikas žanrs, ja vien atrod pareizo pieeju. Kvinteta performances, ideja un stils ideāli sasaucas ar amerikāņu džeza estētiku," par "Rothko in Jazz" teicis Deivs Šreders (Dave Schroeder), Ņujorkas Universitātes džeza katedras direktors.