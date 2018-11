Sidorova piedalīsies Latvijas simtgades koncertturnejā Zviedrijā

"Gribētos apgalvot, ka latviešus raksturo ne vien laiku laikos piesauktais darba tikums, bet arī spīva nepieciešamība radīt un piedzīvot skaisto. Tas mūsos iekodēts no dabas. No rudens miglas vāliem, no krāšņajām vasaras saulgriežu pļavām, no tumšajiem egļu mežiem, no Dzintarjūras bangām. Tomēr skaisto, gluži tāpat kā mīlestību, nav iespējams izteikt skaļos lozungos, runās vai reklāmās. Mēs savu piederību Latvijai, Baltijai un Eiropai izsakām mūzikā. Tā ir mūsu vispatiesākā un vērtīgākā dzimšanas dienas dāvana mūsu valstij, mūsu klausītājiem gan šaipus, gan otrpus jūrai," paudis Šnē.