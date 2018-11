Latvijas komandai trešā vieta Ziemeļeiropas čempionātā sporta dejās

Kārtējo gadu godalgoto vietu Ziemeļeiropas čempionātā sporta dejās izcīnījusi Latvijas komanda, kas desmit valstu konkurencē no Vācijas mājās pārveda trešo vietu. No visām grupām un abām deju programmām Latvijas pāriem izdevās iegūt desmit godalgotas vietas, no kurām piecas bija uzvaras, informē Latvijas Sporta deju federācijas preses sekretārs Ivars Bācis.