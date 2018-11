"Bohēmista rapsodijas" skaņu celiņam ceļu aizšķērso hiphopa producents "Metro Boomin"

Jaunais "Metro Boomin" albums "Not All Heroes Wear Capes" nedēļas griezumā pārdots 99 000 vienību, liecina «Nielsen Soundscan» dati. 25 gadus vecajam producentam, kurš atbildīgs par Atlantas hiphopa kolektīva "Migos" grāvēju "Bad and Boujee", ierakstā palīdzējuši daudzi reperi - Travis Scott, 21 Savage, Swae Lee, Gunna, Young Thug, Wizkid un Offset, kā arī Gucci Mane, J Balvin, Kodak Black un Drake.