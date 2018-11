Balerīna Alise Prudāne: Madaras loma “Abās malās” man būs īpaša

Jautāta par Madaras lomu, profesionālā baletdejotāja stāsta: “Es domāju, ka Madara mīl savu zemi, bet vēl to neapzinās, vai varbūt līdz šim nebija aizdomājusies par to, cik nozīmīgi viņai ir cilvēki, kas ir apkārt, vieta, kur viņa dzīvo, mūsu valsts... Lai to saprastu, Madara tiek ierauta stāstā, kas izved viņu cauri Latvijas vēsturē piedzīvotajam 100 gadu garumā. Redzot un izjūtot to, ko viņas zeme un senči ir piedzīvojuši, kam tikuši pāri, ko sasnieguši, par ko priecājušies, par ko cīnījušies, ko pārdzīvojuši, pēc kā ilgojušies, par ko cerējuši... Saskaroties pašai ar to visu, Madara saprot, ka nav novērtējusi to, cik daudz viņai jau ir dots. Viņa ir daļa no Latvijas un meitene, kurai nu ir laiks atrast to vērtību, ko dot no sevis.”