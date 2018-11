Čikāgas "Bulls" līderis Zeks Lavīns ir viens no labākajiem "dankeriem" Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempionātā. To viņš apliecināja iepriekšējā mačā pret Dalasas "Mavericks", ar iespaidīgu bumbas triecienu grozā no augšas ieņemot otro vietu dienas Top 10. Par labāko epizodi atzīta Oklahomasitijas "Thunder" spēlētāju sadarbība, kas noslēdzās ar Džerami Granta "slam dunk".