Ventspilī elektroniskās mūzikas mākslinieks "The Field"

Ar 2007. gadā klajā nākušo debijas pilnmetrāžas albumu “From Here We Go Sublime” mūziķis sevi plašākai publikai pieteica jo spilgti. Ne tikai klausītāju, bet arī mediju “NME”, “BBC”, “Pitchfork” un citu uzmanība daudziem lika ierakstu ierindot starp dekādes labākajiem. To apliecina arī “Metacritic” apkopotie dati – 2007. gadā otru tikpat augstu vērtētu albumu klajā laidis vien “Burial”.