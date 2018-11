Zināmas prokremliskajam aktīvistam Aleksejevam uzrādītās apsūdzības

Krimināllietu pirms nodošanas prokuratūrai izmeklēja Drošības policija (DP). Šajā iestādē aģentūra LETA noskaidroja, ka kriminālprocess tika sākts 2017. gada 29. novembrī saistībā ar komentāriem, kuros pausts aicinājums "piebeigt visus fašistu izdzimteņus", kam saskaņā ar komentārā pausto pieder vairāku noteiktu tautību pārstāvji, kā arī vēršanās pret vienas tautas valodu, nodēvējot to par "fašistisku".

Aleksejevs no 2005. līdz 2009. gadam bija arī Rīgas domes deputāts no saraksta "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" un ir viens no "Nepilsoņu kongresa" iniciatoriem.