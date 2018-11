Digitālā diktatūra. Kāpēc tehnoloģijas apdraud demokrātiju?

Jauna atkritēju šķira?

Tehnoloģijas varētu izstumt cilvēkus no darba tirgus - tas ir viens no avotiem bažām par nākotni. Pagātnē tehnoloģijas ar cilvēkiem sacentās fiziskā darba sfērā. Taču tagad mums ar tām nākas konkurēt arī darbos, kas prasa kognitīvās prasmes, un varbūt nākotnē aktuāla kļūs vēl kāda trešā grupa ar spējām un prasmēm, ko piedāvāt var tikai cilvēki. Taču pat tādā gadījumā vairums jauno darbu, visticamāk, būs pieejami augsti kvalificētiem darbiniekiem, un tas neremdina mazkvalificēto darbinieku un zemo algu saņēmēju raizes. Turklāt, attīstoties mākslīgajam intelektam, varētu pakāpeniski pazust arī daļa darbavietu, kurās nepieciešama augsta inteliģence un radošums.

Kā piemēru var minēt šaha pasauli. 1997.gadā dators uzveica pasaules čempionu šahā Gariju Kasparovu, taču vēl vairākus gadus pēc tam šaha industrija turpināja plaukt un zelt, bet datorus izmantoja jauno talantu apmācīšanai. Tomēr pēdējos gados datori tik labi apguvuši šahu, ka spēlētāji-cilvēki kļuvuši mazāk vērtīgi un nākotnē varētu kļūt pavisam maznozīmīgi. 2017.gada decembrī tehnoloģiju giganta "Google" programma "AlphaZero" uzveica datorprogrammu "Stockfish 8", kas 2016.gadā bija uzvarējusi pasaules datoru šaha sacensības. Atšķirībā no "Stockfish 8", "AlphaZero" nevis mācījās no cilvēku sakrātajiem materiāliem un spēļu vēstures, bet gan ar mašīnmācīšanās principiem apguva šahu, spēlējot to pati pret sevi. Abas programmas izspēlēja 100 šaha mačus: "AlphaZero" uzvarēja 28 no tiem, bet 72 spēles beidzās ar neizšķirtu rezultātu. Programma ne reizi nezaudēja. Tā kā "AlphaZero" nebija mācījusies no cilvēkiem-šahistiem, tās uzvarošie gājieni un stratēģijas pieredzējušiem spēlētājiem šķita neparasti - radoši, varbūt pat ģeniāli.