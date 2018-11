JKP priekšlikumiem izmaiņām budžetā nepieciešami simtiem miljoni eiro

JKP piedāvājumā uzsvērts, ka veselības nozares finansējums ir bijis nepietiekams un turpmākos gadus veselības finansējumam ir jābūt prioritātei valsts budžetā. Nozares finansējums 4% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP) 2020. gadā būtu atbalstāms mērķis.

Finanšu ministrija (FM) norāda, ka jau tagad ir sasniegti 4% no IKP (valsts budžets, pašvaldības, slimnīcas). Ja 4% no IKP tiktu rēķināti tikai no valsts pamatbudžeta, tad 2019. gadā papildu nepieciešams 159,4 miljoni eiro un 2020. gadā - 250,5 miljoni eiro.